In arrivo una valanga di cuccioli su Switch

Amanti degli animali e videogiochi, ecco il titolo per unire le vostre passioni. Arriva questa primavera Little friends: dogs & cats, il primo pet sim per Nintendo Switch. Il simulatore, dello sviluppatore indipendente Sold Out, permetterà di scegliere tra una quantità di cuccioli, cani e gatti, con cui giocare senza dimenticare le cure da avere nei loro confronti: accudendoli, nutrendoli, accarezzandoli come se fossero davvero in casa o a gironzolare nel giardino. (NEL VIDEO SOPRA IL TRAILER)

Le attività infatti sono davvero quelle che caratterizzano il rapporto con le nostre amate bestiole, ci potremo sbizzarrire facendoli impazzire con il loro giochino preferito (e sbloccarne sempre di nuovi), o potremo farli sfogare portandoli a passeggio o ammirarli mentre gareggiano nel torneo di dischi volanti. Ma c’è di più, poiché l’amicizia è una tra le cose più belle del mondo, i nostri amici potranno essere davvero al top del loro splendore e sempre alla moda grazie agli oltre 600 accessori disponibili (e quando saremo convinti dell’outfit si potranno immortalare). E ovviamente dare loro un nome e sviluppare un legame davvero speciale.

Le razze tra cui scegliere sono 6 per i cagnolini, tra cui Labrador Retriever, Pastore tedesco e Bulldog francese più tre varietà per i mici. Tre come il numero di animali domestici con cui si potrà giocare contemporaneamente, mentre nell’hotel se ne potranno ospitare fino a 12.

"C'è un'enorme domanda di pet simulator e siamo così entusiasti di pubblicare il primo gioco di questo tipo su Nintendo Switch. Non vediamo l'ora che i giocatori incontrino i loro nuovi piccoli amici. Little Friends: Dogs & Cats è un adorabile pet simulator che gli amanti degli animali di tutte le età adoreranno", ha dichiarato Katie Clark, Product Manager presso Sold Out. Insomma, un divertimento davvero bestiale.

