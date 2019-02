The Lego movie 2, il divertimento continua alla console

Esaurito il divertimento al cinema, lo spasso per chi amerà The Lego Movie 2 continuerà sulla console. La trasposizione videoludica del film uscirà il 1 marzo su Ps4, XBox One e Switch e, come ogni titolo sviluppato da Traveller’s Tale per la casa di mattoncini danese, avrà una grossa connessione tra le dinamiche di gioco “analogico”, legate all’attività manuale che normalmente si compiono con le costruzioni colorate, e l’intrattenimento digitale.

Come nella pellicola in uscita il 21 febbraio, Emmet avrà il suo bel daffare dopo che mostruosi invasori alieni hanno raso al suolo Bricksburg rapendo i suoi amici. L’omino in arancione, insieme a una compagnia formata da altri 10 eroi, si metterà in viaggio verso il sistema Sorellare, casa dei bizzarri sequestratori alieni. Lo schema è quello classico dei titoli della casa: puzzle, oggetti da scovare e mega costruzioni da realizzare secondo la dinamica già vista in Lego Worlds, minigiochi e percorsi da completare (GUARDA IL TRAILER). Oltre 100 i personaggi da utilizzare, tra cui Emmet, Lucy/Wildstyle, Batman e tanti altri, mutuati sia dalla nuova avventura, come Max Rischianto e il Generale Sconquasso, che da quella precedente (esattamente come le ambientazioni del primo capitolo che possono essere riscoperte in questo sequel).

Come dicevamo, starà a Emmet e soci setacciare la galassia Lego alla ricerca di manufatti e Master Pieces e starà all’abilità dei giocatori assemblare speciali oggetti per scoprire aree ed elementi nuovi e sbloccare ricompense. A mettere i bastoni tra le ruote, o meglio tra le gambe di plastica, della simpatica combriccola saranno gli invasori alieni prima di affrontare i classici boss di fine livello. Contro di loro ci si potrà cimentare in sapienti combinazioni di tasti per realizzare attacchi speciali caratteristici dei vari personaggi a disposizione. Un divertimento che non conosce confini, insomma, se non quelli della fantasia e dei mondi da esplorare.

Se vuoi dire la tua, suggerire titoli da seguire o semplicemente commentare quello che scrivo qui iscriviti anche tu nel gruppo Facebook di Game Show (VISITA)

LEGGI ANCHE:

VIDEOGIOCHI E LEGO, UN MATRIMONIO RIUSCITO

THE LEGO MOVIE 2, L'AD DI LEGO ITALIA: CREIAMO GIOCHI E STORIE

THE LEGO MOVIE 2, I MATTONCINI COLORATI TORNANO AL CINEMA

THE LEGO MOVIE 2, EMMET IN VISITA A SKY TG24, LE FOTO