Videogiochi, il fantasy non passa mai di moda

L’ultima volta su questo blog abbiamo parlato del survival horror con alcuni tra i titoli più attesi della stagione, ma c’è un altro genere che non conosce flessioni nell’offerta pensata dalle software house per i videogiocatori: il fantasy. A testimoniarlo, le uscite previste per la primavera/estate con giochi che si annunciano di indubbio richiamo per gli appassionati. In questa mini-panoramica partiamo da Bloodstained: Ritual of the Night, l’ultima fatica di Koji Igarashi (realizzata da ArtPlay), che arriverà su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One la prossima estate. Si tratta di una storia ambientata in un demoniaco castello gotico nell’Inghilterra del XVIII secolo, l’Inverted Castle, realizzata con il tradizionale scorrimento orizzontale dei platform. Protagonista è Miriam, un’orfana colpita da una maledizione che le sta inesorabilmente trasformando il corpo in cristallo. La nostra eroina nel corso della storia dovrà esplorare il castello infestato dalle creature demoniache del malvagio Gebel e trovare il rimedio al maleficio di cui è stata fatta oggetto. Gli strumenti sono quelli tipici per un titolo del genere, con incantesimi, armi e oggetti che Miriam e gli altri personaggi segreti giocabili nel corso della storia potranno utilizzare a seconda della situazione. (GUARDA IL TRAILER)

Per chi non vuole aspettare di sfogare la sua voglia di fantasy, e anzi vuole cimentarsi con l’archetipo del filone ma sulle piattaforme più moderne, è già disponibile su Nintendo Switch, Xbox One e Windows 10, dopo avere fatto le fortune di PlayStation, Final Fantasy IX, mentre sono in arrivo tra qualche settimana Final Fantasy VII (26 marzo) e Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! (il 20 marzo). Originariamente pubblicato da Square ben diciannove anni fa, Final Fantasy IX è una storia incentrata su azione, magia, guerra e amore. E’ più facile giocare che riassumere la storia di quello che è stato il nono capitolo della fortunatissima serie. In un mondo chiamato Gaia, in un’epoca grosso modo riconducibile al nostro Medioevo, è in atto una guerra tra nazioni e l’avventuriero Gidan è incaricato di rapire la principessa di Alexandria Garnet per conto della nazione di Lindblum. Tra colpi di scena e gesta eroiche niente sarà come sembra nell’eterna lotta del bene contro il male. (GUARDA IL TRAILER)

Per restare in casa Square Enix, ma tornando alle uscite estive, l’azienda che ha lanciato Final Fantasy ha annunciato il nuovo gioco dell’acclamatissima Tokyo RPG Factory: Oninaki. Un’avventura di tipo GdR (GUARDA IL TRAILER) in cui si esploreranno i legami della vita, della morte e i misteri dell’aldilà nei panni del misterioso Watcher chiamato Kagachi che ha la missione di recidere i vincoli che legano i Lost a questo mondo per completare il ciclo della reincarnazione. Come detto, il gioco che sarà disponibile per PlayStation4, Nintendo Switch e STEAM, in questo caso più che di Fantasy di Final ha la Destination.

