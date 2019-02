Totti e Nakata tra le nuove leggende di Pes

Su Pes è tempo di nuovi eroi. In realtà si tratta di vecchie fiamme pronte a riaccendere la passione degli innamorati di calcio, anche se solo virtuale. Il 14 febbraio, data non banale, è previsto infatti il lancio della campagna myClub che metterà a disposizione dei seguaci della simulazione calcistica di Konami delle leggende come gli ex romanisti Francesco Totti e Hidetoshi Nakata oltre all’astro del calcio coreano Park Ji-Sung. Inoltre per chi ha il cuore che batte per i colori rossoneri è stata annunciata una collezione di leggende del Milan, disponibile in seguito.

In una delle prossime campagne myClub, grazie all’accordo di partnership con il Milan, verranno incluse infatti quattro icone come Dida (Nelson de Jesus Silva), Christian Abbiati, Franco Baresi e Daniele Massaro. Se Park Ji-Sung può non scaldare troppo gli appassionati di casa nostra (l’ex stella del Manchester United è comunque il giocatore asiatico che ha ottenuto più successi nel mondo), Hidetoshi Nakata e, soprattutto, Francesco Totti sono delle novità graditissime messe a disposizione dei fan di Pes. L’ex capitano della Roma, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vincitore di uno scudetto e due coppe Italia in giallorosso, tra l’altro fa ritorno dopo due anni di assenza nel rooster delle stelle di Pes. Nakata invece, oltre ad avere militato nella Roma con Totti (e avere conquistato con lui il tricolore), è probabilmente il calciatore giapponese ed asiatico più famoso di ogni tempo.

Alle novità di Pes, lo storico rivale Fifa 19 (ancora in testa alle classifiche di vendita nel nostro Paese), risponde con una mossa sempre all’insegna della nostalgia mettendo a disposizione dei fan la carta del terzino in forza all’Everton Leighton Baines relativa alla stagione 2012/13, quando l’esterno inglese ebbe una stagione assolutamente di grazia. L’oggetto è disponibile fino a domani e per aggiudicarselo bastano due sfide e ha caratteristiche con valutazioni quasi tutte superiori al valore di 80.

Se vuoi dire la tua, suggerire titoli da seguire o semplicemente commentare quello che scrivo qui iscriviti anche tu nel gruppo Facebook di Game Show (VISITA)