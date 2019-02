La Dakar continua sulla console

La corsa si è conclusa da poco, e per chi non vuole aspettare un anno per rivivere le emozioni della Dakar, il rally per eccellenza, può dedicarsi al videogioco dedicato alla competizione e ai suoi aggiornamenti. Bigmoon Entertainment ha pubblicato il primo DLC del simulatore di rally cross-country, Dakar 18 (GUARDA IL TRAILER). Il già annunciato “Dakar Series: Desafío Ruta 40” è ora disponibile insieme al contenuto aggiuntivo "Desafío Inca Rally" gratuitamente per PlayStation®4, Xbox One e PC nei rispettivi store digitali.

Il "Desafío Ruta 40 Rally" è il primo evento della Dakar Series ad essere aggiunto a Dakar 18, tenutosi tra il 27 e il 31 agosto in Argentina e riprodotto in maniera iperrealistica dal team di sviluppatori di Bigmoon Entertainment. Il contenuto aggiuntivo espanderà il mondo del gioco principale con ulteriori 12.000 km², comprese 5 tappe nella campagna Argentina e per evitare ai giocatori di perdersi il DLC includerà nuovi road book, basati sugli originali distribuiti ai piloti durante la gara. Ma non è tutto, a disposizione dei maniaci del rally ci sarà anche il Desafío Inca Rally, competizione svoltasi tra il 13 e il 16 settembre 2018 in Perù, con tre nuovi stage attorno al suggestivo deserto di Ica.

Dakar 18, è una simulazione che fa del realismo uno dei suoi punti di forza grazie alla conversione di immagini satellitari che fa sì che i veicoli e i piloti in gara vengano ritratti in maniera il più vicino possibile agli originali. Il gioco è disponibile sia nella modalità single player che in quella multiplayer online e offline per offrire un’esperienza di guida che si svolge in Perù, Bolivia e Argentina con oltre 12.000 km2 di open world che consentono di esplorare piste non ancora battute per le 14 tappe da Lima a Córdoba, con mappe utilissime per non perdersi nelle vastità del paesaggio sudamericano. Il realismo si può apprezzare anche nelle condizioni meteo e addirittura delle simulazioni di sole e costellazioni che variano a seconda del Paese in cui ci si trova. Cinque le categorie di veicoli in gara: Auto, Moto, Trucks, Quad e SxS. Tra i piloti da impersonare delle leggende del volante come Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Sebastien Loeb insieme agli altri assi delle rispettive specialità.

Se vuoi dire la tua, suggerire titoli da seguire o semplicemente commentare quello che scrivo qui iscriviti anche tu nel gruppo Facebook di Game Show (VISITA)