PlayStation Now arriva in Italia in versione Beta da febbraio

Sul blog di PlayStation, Sony ha annunciato che il servizio PlayStation Now verrà reso disponibile in vari Paesi europei nel corso del 2019. Finora potevano accedervi solo i giocatori residenti nel Regno Unito, in Germania, in Francia, il Belgio, nei Paesi Bassi, in Svizzeria, in Austria, in Lussemburgo e in Irlanda, ma presto sarà esteso agli utenti in Spagna, Italia, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia. PlayStation Now è un servizio a pagamento che consente ai possessori di PS4 e Pc Windows di giocare in streaming a oltre 600 videogiochi, molti dei quali originariamente usciti per PlayStation 3 e PlayStation 2. Alcuni titoli presenti nel catalogo, in continua espansione, possono essere scaricati per giocare anche quando si è offline. Sony offre ai nuovi utenti la possibilità di provare gratuitamente il servizio per sette giorni, in modo da valutarne la qualità.

La beta di PlayStation Now

Al momento Sony non ha ancora reso nota la data in cui il servizio sarà reso disponibile in Italia e negli altri Paesi europei, ma ha invitato i possessori di PlayStation 4 a registrarsi alla beta pubblica di PlayStation Now. Per farlo è sufficiente visitare il sito del servizio, inserire il proprio ID PlayStation Network nell’apposito form e sottoscrivere un accordo di non divulgazione. Gli utenti selezionati per accedere alla beta riceveranno un’email di conferma. Durante questa prima fase, i giocatori avranno l’opportunità di testare il servizio e provare ogni singolo gioco presente nel catalogo. A febbraio potranno fornire il proprio feedback al team di sviluppo. Gli utenti Pc non potranno partecipare alla beta e dovranno attendere ancora un po’ prima di mettere le mani su PlayStation Now.

Il catalogo di PlayStation Now

Sony sottolinea che il catalogo di Playstation Now è vastissimo e in grado di rispondere alle esigenze di ogni videogiocatore, dall’amante dei racing games al fan dei giochi di ruolo a turni. Anche gli utenti più casual possono trovare qualcosa di adatto a loro, come vari party game adatti a tutti la famiglia. Tra gli ultimi giochi che sono stati aggiunti al catalogo è possibile elencare Prey, For Honor, Mafia III e DiRT 4.