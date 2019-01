Torna Onimusha Warlords, ecco la versione remaster del gioco

I classici hanno il potere di mantenere intatto il loro fascino nel corso degli anni, e ci sono epoche che hanno un fascino che resiste al passare del tempo. E’ quello che si può dire di Onimusha: Warlords, per chi non avesse avuto il piacere di giocarlo nel lontano 2001 quando uscì, un survival horror ambientato nel Giappone feudale dei samurai. Da oggi il titolo di Capcom torna nei negozi in formato digitale su PS4 (GUARDA IL TRAILER), Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Potrete così indossare i panni del samurai Samanosuke Akechi e della kunoichi Kaede impegnati in una pericolosa missione per salvare la vita della principessa Yuki messa a rischio da orde di demoni che hanno invaso il castello di Inabayama e dagli oscuri piani di Nobunaga Oda, un Signore feudale resuscitato dalle creature infernali per portare a compimento i loro oscuri desideri. Contro le forze del male i nostri eroi dovranno cavarsela a colpi di spada oltre a contare sul fondamentale supporto del magico guanto di Oni (un dispositivo in grado di assorbire le anime dei demoni sconfitti) e sull’intuito dei giocatori che dovranno risolvere puzzle e dilemmi disseminati lungo il cammino.

Rispetto alla versione originale, il gioco può contare su una grafica in alta definizione che migliora personaggi e scenari (più le cutscene), una nuova modalità di controllo che prevede l’utilizzo degli stick analogici rendendo più semplici e rapidi i movimenti dei personaggi e una nuova colonna sonora appositamente registrata. Inoltre è stata implementata la presenza di un sistema di achievement in-game per collezionare i 56 Onori presenti nella storia. Sempre riguardo il gameplay, la modalità facile è disponibile già dall’inizio del gioco, mentre nell’originale doveva essere sbloccata nel corso dell’avventura. Una bella comodità per chi non ha mai giocato a Onimusha: Warlords e può farlo così nel modo più intuitivo e rapido possibile.

