Drizzate i baffi, è in uscita New Super Mario Bros U Deluxe

La passione per Super Mario è un po’ come la pubblicità di un orologio prezioso che diceva che non si possiede mai veramente, ma si tramanda. Ad agevolare questo passaggio generazionale arriva oggi una nuova avventura 2D per Switch dell’idraulico in tuta e baffoni che punta ad unire almeno tre generazioni di fan (GUARDA IL TRAILER).

Il personaggio divenuto icona e ambasciatore di Nintendo nel mondo è infatti protagonista di New Super Mario Bros. U Deluxe insieme a tutti gli amici del Regno dei Funghi per tanti livelli da giocare in compagnia, ovunque e in qualsiasi momento. Gli anni sono passati, ma il divertimento resta assicurato con questo titolo che permette ai padri di ritrovare le stesse sensazioni della prima volta che hanno giocato con Super Mario e ai più giovani di scoprire il suo mondo colorato. Un’esperienza da consumare in famiglia grazie alla dinamica intuitiva e all’opzione multiplayer che consente di giocare contemporaneamente a quattro giocatori con Mario, Luigi, Toad o le new entry Ruboniglio e Toadette.

Ma c’è di più: insieme a Super Mario c’è il fratello Luigi, non solo come personaggio da selezionare nel gameplay principale, ma come protagonista di New Super Luigi U in cui sarà possibile misurarsi con una sfida a tempo (100 secondi di tempo a disposizione per affrontare ulteriori livelli con ostacoli ancora più difficili da superare).

La trama del gioco, come da tradizione, vuole la Principessa Peach in pericolo dopo che Bowser, Bowser Junior e i Bowserotti hanno invaso il suo castello e relegato Mario e i suoi amici negli angoli più sperduti del Regno dei Funghi. Per sconfiggere i cattivi, i nostri saranno chiamati a una serie di peripezie da affrontare negli scenari più vari, dagli oceani più profondi ai deserti più assolati passando per vette innevate, per un totale di 160 livelli in cui raccogliere monete, neutralizzare nemici e superare ostacoli. Per un divertimento che non conosce davvero confini, nemmeno quelli dell’età.

