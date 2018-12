Quale console acquistare per Natale?

Che sia la vostra prima console o vogliate provare l’ebrezza di cambiare la partner di tante ore di video divertimento, il Natale è il momento ideale per chi ama i videogiochi per guardarsi intorno in cerca dello strumento ideale con cui sublimare la propria passione. Nelle prossime righe cercheremo di indirizzarvi alla scelta giusta per la macchina che fa per voi, presentandovi quanto offre il mercato.

PlayStation

Sono due le ammiraglie del divertimento elettronico griffate Sony: PlayStation 4 e PlayStation 4 pro. La prima consente di giocare i migliori giochi, anche in esclusiva (come Marvel’s Spider-Man, Detroit: Became Human e del “gioco dell’anno” God of War) e Hdr, riprodurre film e programmi tv in streaming, gustare i vostri Dvd e Blu Ray. E’ possibile inoltre memorizzare giochi, app, istantanee e video con i modelli da 500 GB e 1 TB, più sottili e leggeri della PS4 originale e disponibili in versione Jet Black, Glacier White, Gold e Silver. Ma c’è di più: se volete vivere l’esperienza della realtà virtuale, grazie a Ps VR potrete collegare il visore alla vostra console per una modalità di gioco totalmente immersiva.Per il prezzo si parte da 299 euro. La PlayStation 4 Pro garantisce invece grazie alla propria potenza (ha una GPU potente il doppio rispetto a quella della PS4 standard) di godere esperienze di intrattenimento in 4K con la straordinaria definizione visiva caratteristica del formato e con un numero maggiore di fotogramma che rende i giochi ancora più veloci (anche in fase di caricamento) e fluidi (costo da 399 euro).

Switch

E’ il gioiello di casa Nintendo (32GB al prezzo di 329 euro), un ibrido tra console portatile e domestica che ti consente di giocare in casa o ovunque ci si trovi, da soli o in compagnia. E’ praticamente una sintesi e l’evoluzione di tutte le console della casa nipponica, da cui ha ereditato le caratteristiche di gioco principali, da quella classica legata al televisore a quella più moderna legata all’interazione. Anche in questo caso sono molte le esclusive di Nintendo per la console, dal recentissimo Super Smash Bros Ultimate ai Pokemon, passando per i titoli legati all’icona della casa: il baffuto idraulico di origine italiana Super Mario. Ma anche i giochi di parti terze comuni alle macchine della concorrenza trovano su Switch la destinazione ideale: volete mettere giocare Fifa ’19 non solo in salotto, ma portarvelo a spasso. annullare la noia di un viaggio o riempirci i momenti di relax sul lavoro?

Xbox

Per Natale Microsoft raddoppia con due console diverse per andare incontro alle esigenze di gioco ed economiche di un pubblico sempre più vasto: Xbox One X e Xbox One S. La prima è presentata come la console più potente al mondo ed al contempo la più piccola di sempre per quanto riguarda la storia dell’azienda, che ha il suo punto di forza nell’offrire un’esperienza videoludica in 4K, grazie al 40% di potenza in più ad un prezzo di 499,99 euro. La Xbox One S, per come viene presentata, è invece pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogames, costa quasi 200 euro in meno della sorella maggiore e consente, a fronte di un ottimo rapporto qualità-prezzo, di godere di una grafica evoluta con tecnologia HDR, audio superiore, modalità di giocon online rapida e sicura oltre alla possibilità di usarla per guardare le proprie serie TV preferite. L’esclusiva dell’anno è il gioco di guida Forza Horizon 4, ma Xbox ha anche un ricchissimo catalogo di giochi on-line in abbonamento.

