Negli anni ’90 il film ‘Mamma, ho perso l’aereo’ ha ottenuto un successo clamoroso, diventando in pochissimo tempo una delle pellicole natalizie più apprezzate di sempre. La notorietà della produzione spinse varie software house a realizzare dei videogiochi ispirati alle disavventure del piccolo Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin. Durante l’ultimo episodio della serie ‘Angry Video Game Nerd’, ideata e realizzata da James Rolfe, l’attore è comparso come ospite speciale e ha provato assieme allo YouTuber i prodotti videoludici tratti dal film e dal suo sequel ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’.

I videogiochi tratti da ‘Mamma ho perso l’aereo’

All’inizio del video, Macaulay Culkin si presenta alla porta dell’Angry Video Game Nerd vestito da fattorino (una citazione alla parte iniziale del film) e consegna una scatola per la pizza piena di tutti i videogiochi ispirati alla pellicola del 1990. Si tratta per la maggior parte di titoli compatibili con le console presenti sul mercato nel periodo di maggiore popolarità della produzione (Nes, Super Nintendo, Sega Master System, Game Boy ecc.), ma incredibilmente esiste anche un tie-in per Playstation 2 uscito nel 2006. Nel resto del filmato, l’attore e lo YouTuber provano assieme tutti i videogiochi, intervallando le sessioni di gioco a delle simpatiche scenette.

La serie ‘Angry Video Game Nerd’

Negli episodi della serie ‘Angry Video Game Nerd’, James Rolfe si diverte a demolire i peggiori videogiochi esistenti, spesso reagendo in modo volutamente eccessivo ai problemi che li affliggono. L’umorismo sopra le righe che caratterizza i video li ha resi discretamente popolari, soprattutto negli Stati Uniti. I videogiochi ispirati a ‘Mamma ho perso l’aereo’, come molti altri titoli ispirati a dei film famosi, non sono mai stati ben accolti dalla critica e nel corso del video l’Angry Video Game Nerd e Macaulay Culkin mettono in luce tutti i loro difetti, senza rinunciare alla comicità irriverente che da sempre permea la serie di James Rolfe.