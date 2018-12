Torino, Xmas Comics & Games 2018: il programma e gli ospiti

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre si terrà al Lingotto Fiere di Torino la quinta edizione dell’evento ‘Xmas Comics & Games’, dedicato al mondo dei fumetti e dei videogiochi. La kermesse sarà divisa in sei aree tematiche: comics, cosplay, games, YouTuber, entertainment e videogames. Nell’area espositiva saranno presenti oltre 90 stand dedicati alla vendita di videogiochi, gadget, fumetti di ogni genere, costumi, giochi da tavolo e molto altro ancora. Tra le case editrici presenti ci saranno Shockdom, Star Comics, Magic Press, Tunuè, Dark Zone, No land Comics, BD, Lavieri, Edizioni Dentiblù, Diabolo e Barta. All’interno dell’area comics, inoltre, si terranno più di 20 workshop giornalieri sul disegno, ognuno focalizzato su un tema diverso, tra cui character design, sceneggiatura e storyboard, digital art e inchiostrazione.

Gli ospiti

In fiera saranno presenti più di 70 ospiti provenienti da vari settori: oltre a grandi personalità del mondo del fumetto e del gaming, non mancheranno YouTuber, doppiatori e cosplayer. Dal mondo del web arriveranno i Mates, La Sabri, Richard HTT, Fraffrog, Boban Pesov e altri ancora. Il comico Maccio Capatonda prenderà parte alla fiera per la prima volta e domenica salirà sul palco assieme ai doppiatori di Ods (Operatori doppiaggio e spettacolo) e ai ragazzi del canale YouTube Fake Off Italia, con cui ha collaborato per la sua serie ‘The Generi’.

Attività per videogiocatori e cosplayer

Per gli amanti dei videogame saranno presenti numerose attività da svolgere, tra cui dei tornei dedicati a Super Smash Bros Ultimate, Call of Duty, Tekken 7, Street Fighter V e Fifa 19. La fiera ospiterà inoltre la prima tappa delle qualificazioni dei campionati nazionali CPC – Champions Pro Circuit (per professionisti) e CVL – Champions Virtual League (per amatori) di Call of Duty. Chi desidera dedicarsi al retrogaming potrà divertirsi con vari cabinati anni’80 dedicati a Space Invaders, Arkanoid e Pac-Man , oltre ai flipper di Star Wars, Terminator e Street Fighter 2.

Nella giornata di sabato, i cosplayer presenti in fiera potranno prendere parte a una sfilata non competitiva. Il contest di domenica, invece, sarà seguito da una giuria composta da esperti italiani e internazionali e determinerà la partecipazione alla finale cosplay della convention tedesca EpicCon.