Regali di Natale, i gadget tecnologici più economici

Per il Natale che si avvicina, guardare alla tecnologia per i regali può essere una buona idea se si desidera trovare gadget per tutte le tasche, ovvero più economici: diamo uno sguardo ad alcune delle offerte hi-tech disponibili nelle fasce di prezzo più accessibili, pur senza rinunciare a qualità e originalità.



Il piccolo assistente della famiglia Echo

Ridotto sia nelle dimensioni (circa 4 centimetri di altezza per 10 centimetri di diametro) che nel prezzo (viene venduto a meno di 30 euro), Echo Dot è il più piccolo tra i popolari assistenti digitali della linea Echo integrati con l’intelligenza artificiale Alexa di Amazon. Dot, come i suoi due fratelli - Spot e Plus - è un altoparlante intelligente che, connettendosi ad Alexa e grazie alla rete WiFi, viene controllato tramite comandi vocali ed è in grado di fornire le informazioni richieste (tra cui anche le notize di Sky tg24). Echo Dot può così proporre una selezione di brani dal proprio account Spotify, oppure interrogare le news o il meteo per dirci che tempo farà nel weekend o, ancora, modificare le impostazioni di luminosità e temperatura dell’abitazione se associate a dispositivi compatibili. Insomma, è un mini hub dalle grandi prestazioni che si rende utile e al tempo stesso rende intelligente l’abitazione. E lo fa senza chiedere troppo al nostro portafogli.



La comodità della ricarica senza fili

Spendendo meno di 30 euro è possibile mettere sotto l’albero un utile gadget che farà la gioia di quanti non amano cavi e cavetti. Una base wireless consentirà infatti di ricaricare lo smartphone semplicemente posandolo sull’apposito pad, che sarà ovviamente collegato a un alimentatore. Il tutto a patto che il telefono in questione supporti lo standard Qi per la ricarica rapida (standard adottato ormai da tutti i produttori per questo tipo di tecnologia, inclusa Apple per i suoi dispositivi - sia smartphone che smartwatch). Tra coloro che hanno lanciato modelli di caricabatteria wireless proprietari c’è Samsung, presente sul mercato con diversi modelli - come il Samsung Wireless Charger Duo che permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente -, ma ne esistono di molte marche compatibili con un’infinità di dispositivi, tutti a prezzi più che accessibili e utilizzabili sia per dispositivi Android che iOS (in attesa di capire se la casa di Cupertino si deciderà finalmente a lanciare il tanto atteso AirPower). Tra i tanti, vale la pena citare il QI Fast Wireless Charger Stand di Choetech, per via del design che lo distingue. Non si tratta infatti di un pad piatto sul quale posare il dispositivo, ma di una sorta di dock station dal piano inclinato studiata per accogliere (e ricaricare) lo smartphone sia in posizione verticale che in modalità landscape e consentendo così di tenere il display sempre in vista.



La tecnologia che corre in aiuto degli smemorati

Pensati per chi regolarmente non trova le chiavi di casa o dell’auto, o per chi si scorda facilmente dove è stato riposto un qualsiasi oggetto, un gadget come Tile è il regalo di Natale perfetto. Si tratta di targhette da appendere o applicare agli oggetti da monitorare: utili ed economiche (tra i 20 e i 50 euro circa, a seconda del set scelto), sfruttano la tecnologia Bluetooth e un’App da installare nello smartphone per consentire di localizzare e ritrovare gli oggetti dispersi in casa o altrove, che si tratti di chiavi, libri, bagagli, borse, portafogli o quant’altro. Smartphone compreso, poiché Tile - semplicemente premendo una targhetta attiva - permette di far suonare il telefono (anche se in modalità silenziosa) per poterlo così rintracciare.



La stampante istantanea che trasforma lo smartphone in una Polaroid

Nell’era dei selfie e degli smartphone con fotocamere da scatti ad alta definizione, regalare una piccola stampante senza inchiostro che consente di stampare le istantanee digitali in pochi istanti come se si avesse tra le mani una Polaroid può sembrare un po’ amarcord, ma di sicuro farà la gioia di tanti fan del genere. Si tratta di Polaroid Zip, una stampante a sublimazione termica che riprende lo stile classico Polaroid: si distingue infatti per un design colorato e originale e utilizza una carta fotografica particolare, consentendo di stampare a colori in formato 5x7 le immagini salvate sullo smartphone o sul tablet, tramite collegamento Bluetooth o NFC. Una stampa richiede meno di 60 secondi e con una carica si possono realizzare fino a 25 stampe. Disponibile nei negozi online per un centinaio di euro.



L’audio nelle orecchie, senza fili

Tra i gadget hi-tech natalizi dell’anno non possono mancare gli auricolari, che devono essere rigorosamente wireless. Perché la comodità di lasciare lo smartphone sul divano o sulla scrivania e vagare a mani libere per la casa o l’ufficio durante una conversazione telefonica non ha prezzo. Gli AirPods sono i più apprezzati - principalmente tra gli utenti Apple - anche se di fascia di prezzo più alta: gli auricolari Bluetooth della mela morsicata si distinguono per l’inconfondibile design Apple, per un audio limpido e cristallino e per una buona durata di riproduzione (fino a 5 ore con una carica). Decisamente imperdibili nell’attesa dell’uscita di un nuovo modello AirPods che a quanto pare presenterà novità importanti quali l’interscambiabilità degli auricolari e la presenza di sensori biometrici, ma che si prevede non sarà in vendita prima del 2020. Il versante degli utenti Android ha invece a disposizione gli auricolari wireless Bluetooth Holyhigh: di fascia di prezzo più bassa rispetto al modello Apple, dispongono di sensore touch col quale selezionare musica e rispondere alle chiamate, offrono fino a 4 ore di riproduzione musicale con una carica e hanno in dotazione una stazione di ricarica portatile per ricaricare gli auricolari fino a quattro volte.