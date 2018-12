Assetto Corsa Competizione, l’esordio della Ferrari 488 GT3

Il rosso, si sa, è il colore delle festività di Natale. Assetto Corse si allinea al periodo inserendo la Ferrari 488 GT3 (insieme al circuito dell’Hungaroring) da oggi su Steam, nel programma di Accesso Anticipato. Si tratta del quarto aggiornamento del programma Steam Early Access di Assetto Corsa Competizione in cui il gioiello della casa del Cavallino Rampante va a infoltire il parco auto del gioco che include già le versioni racing GT3 di BMW M6, Bentley Continental e Lamborghini Huracàn. Tra le altre novità dell’aggiormnamento di Assetto Corsa Competizione è la presenza del Circuito dell'Hungaroring che per la prima volta nella sua storia viene riprodotto in un videogioco in ogni minimo dettaglio con l’ausilio della tecnologia Laserscan dei simulatori di guida professionali. Tante anche le novità a livello di gameplay che rendono la simulazione ancora più completa.

Ci sono gare personalizzate di Sprint ed Endurance, anche in modalità multiplayer che consentiranno ai piloti virtuali di sfidarsi in un weekend di gara completo di prove libere e qualifiche. Per chi ama il modding invece Kunos Simulazioni ha messo a disposizione in questo aggiornamento una prima versione SDK del Broadcasting Mode, una nuova applicazione che consente di condividere in Streaming e commentare le gare multigiocatore e disporre di una vera e propria cabina di regia con telecamere interattive.

