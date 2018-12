Nintendo, giochi in uscita questa settimana: tre assi in arrivo

Per i fan di Nintendo questa è una settimana da segnare con il circolino rosso. Il piatto forte è senz’altro l’uscita dell’attesissimo Super Smash Bros. Ultimate, prevista per il 7 dicembre. Si tratta dell’ultimo capitolo della fortunata e celebre saga in cui saranno presenti ben 72 personaggi tra quelli apparsi in tutti gli episodi precedenti. Da icone della casa nipponica come Super Mario e Pikachu per arrivare a graditi ospiti come Sonic, Pac Man e tanti altri. Nel picchiaduro di Nintendo lo scopo del gioco è di lanciare l’avversario fuori dal “ring”. Particolarmente apprezzata dai giocatori è la modalità multiplayer con tanti scenari in cui si svolgono le battaglie senza quartiere. Oltre ai personaggi aumentano esponenzialmente anche gli oggetti a disposizione per aumentare i danni e le pokeball che consentono di farsi aiutare nella lotta da uno dei simpatici mostriciattoli. (GUARDA IL TRAILER)

A proposito di mostriciattoli, il succitato Sonic torna insieme a tanti altri “amici” proprio su Switch un giorno prima di Sper Smash Bros., il 6 dicembre, con Sega Mega Drive Classics: una collezione di oltre 50 titoli che hanno fatto la storia della mitica console e dei videogiochi in generale. Oltre al porcospino blu (nel gioco sono presenti i primi due capitoli della serie, più Spinball), i fan nostalgici della produzione anni ’90 potranno rivivere l’ebrezza di cimentarsi di nuovo a Revenge of Shinobi, Altered Beast, Flicky, Streets of Rage, Phantasy Star, Golden Axe e Toe Jam and Earl. Con una novità: si potranno salvare le partite in qualsiasi momento, tornare indietro (non solo nella macchina del tempo del divertimento) dopo un errore e personalizzare i comandi. (GUARDA IL TRAILER)

La terza uscita degna di nota (sempre il 7 dicembre) è invece riservata al pubblico dei più piccoli ed è per Nintendo 3DS. Parliamo di Yo-Kai Watch 3, terzo episodio delle avventure del giovane Nathan e delle dispettose creature spettrali rese famose della serie televisiva. In questa terza (e forse ultima) puntata riservata agli Yo-Kai nella storia saranno coinvolti i ‘Merican Yo-Kai che saranno causa di un gran numero di disastri, mente gli zombi si risvegliano e Nathan avrà il suo bel da fare per liberare la città. Nuova la griglia di battaglia 3x3 per sfide ancora più strategiche e nuovi anche i boss con 600 creature, comprese le new entry Luna Celesti e Usapyon, che i giocatori potranno incontrare nel corso del gioco. (GUARDA IL TRAILER)

