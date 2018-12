Fifa 19, restano ancora 3 giorni per battere Ghali

Il conto alla rovescia è iniziato: avete ancora tre giorni se volete sfidare online la squadra di Ghali a Fifa 19. Il popolare trapper ha selezionato, come un vero e proprio ct, ma con scelte illimitate tra tutti gli assi a disposizione del panorama mondiale (e anche tra le leggende che hanno fatto la storia di questo sport), la sua formazione ideale. Ed è partito subito forte. In porta il cantante ha schierato il tedesco Manuel Neuer, uno degli estremi difensori più affidabili del mondo, mentre per la difesa ha scelto un quartetto di qualità assoluta. Bonucci, Alaba, Thiago Silva e Marcelo sono infatti elementi con piedi raffinatissimi, abili a impostare ed offendere e non solo a pensare a contenere gli avversari.

Nella zona nevralgica del campo Ghali ha calato tre assi del calibro di Luka Modric, Paul Pogba e Ronaldinho, icona di Fut 19, scelto per la passione rossonera dell’artista. In attacco un tridente inedito ed esplosivo tutto all’insegna della velocità con la freschezza di Mpabbe messa al servizio della fantasia del belga Hazard e soprattutto di Ronaldo Nazário de Lima, il Fenomeno brasiliano della storia del calcio. Anche per la panchina non si è risparmiato con rincalzi all’altezza dei titolari: Jan Oblak, Valencia, Kantè, Arturo Vidal e Zlatan Ibrahimović e Paulo Dybala.

La magia diventa realità ogni settimana grazie alla modalità Squad Battles di FUT 19 in cui si possono sfidare squadre create dalla community di FUT con una rosa speciale creata ogni settimana da un vip. Dal lunedì alla domenica sera di ogni settimana con Squad Battles si può scalare una classifica settimanale e ottenere premi in gioco. Ma sbrigatevi, resta solo il tempo del weekend per battere un mostro di bravura come Ghali.

