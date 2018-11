Xbox, scatta il countdown alla prima Fanfest italiana: ecco il programma

Pronti a salire sull’ottovolante? A Milano arriva la prima Xbox FanFest italiana, otto ore di puro divertimento dedicate agli appassionati della console. L’appuntamento è fissato per il 10 novembre nella Microsoft House di Viale Pasubio dove i fan, previa iscrizione online fino ad esaurimento posti, potranno incontrare esperti di Microsoft, esponenti delle community ufficiali e influencer.

Tanti giochi da provare in anteprima

Ma i veri protagonisti, come è giusto, saranno i giochi, molti dei quali sono succose anticipazioni che potranno essere provate in anteprima. A cominciare da quelli realizzati in esclusiva per i Microsoft Studios. Per chi ama i titoli di corsa potrà godere così appieno dell’esperienza del nuovo Forza Horizon 4, sviluppato da Playground, e definito il re dei “racing game” grazie a stagioni dinamiche, open world e più di 450 modelli di auto disponibili. La Gran Bretagna per questa edizione fa da scenario alle gesta degli assi, il più delle volte anche solo virtuali, del volante. Gli amanti dei platform potranno invece cimentarsi con Ori and the Will of the Wisps, l’atteso sequel di Ori and the Blind Forest (Moon Studios), la cui uscita è attesa per il prossimo anno.

Ci sarà da attendere decisamente meno, invece, per giocare a titoli come Hitman 2, sviluppato da IO Interactive e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, la cui uscita sul mercato è prevista per il 13 novembre, o Devil May Cry 5, videogioco d’azione della casa giapponese Capcom, atteso per marzo 2019. Per chi preferisce gli “sparatutto” ci saranno il post-apocalittico Metro Exodus, sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver, in uscita a febbraio, ma soprattuto l’attesissimo Battlefield V, il titolo ambientato durante la seconda guerra mondiale, sviluppato da DICE e distribuito da Electronic Arts, in uscita il prossimo 20 novembre. E anche se Halloween è appena passato, i brividi si potranno provare ancora alle console con l’anteprima di Resident Evil 2 (sempre di Capcom), versione “rimasterizzata” dell’omonimo gioco del 1998 che sarà a disposizione del pubblico da gennaio. Infine il titolo giusto per chi ama il genere fantasy (e i personaggi Disney) è Kingdom Hearts 3.

Il saluto di Phil Spencer in diretta mondiale

A partire dalle 21 scatterà il party con dj set e la FanFest di Milano si collegherà in streaming con quella del Messico, e Phil Spencer, vice presidente esecutivo della sezione Gaming di Microsoft, prenderà contatto planetario per presentare novità, anticipare anteprime e svelare alcune sorprese. Fan di Xbox di tutto il mondo, insomma, unitevi. E festeggiate.