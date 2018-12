Salone dell’Auto di Parigi 2018: alcune anteprime

A 120 anni dalla sua nascita il Salone dell’Auto di Parigi torna con molte anteprime e un focus particolare sulle auto elettriche e ibride. Durante la rassegna, che si svolge dal 4 al 14 ottobre al Paris Expo a Porte de Versailles, Ferrari lancerà le Monza SP1 e SP2, ispirate alle vetture 'barchette' degli Anni '50.

Le novità in casa Ferrari

Le Monza SP1 e SP2 sono un omaggio alle vetture 'barchette' degli anni '50, portate al successo nei campionati internazionali da piloti della Scuderia Ferrari. Le 'barchette' erano simili alle spider, ma erano prive di capote. Anziché un parabrezza avevano solo un piccolo cupolino davanti al pilota e co-pilota e una tonneau cover per coprire il lato passeggero. Le Monza SP1 e SP2 saranno dotate del motore più potente mai prodotto dalla Ferrari. Si tratta del motopropulsore di 6,5 litri della 812 Superfast che, in funzione di sviluppi specifici, è capace di generare una potenza massima di 810 cv a 8500 giri/min e una coppia massima di 719 Nm a 7000 giri/min. Sarà presentata anche la nuova serie speciale 488 Pista Spider, il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante. È equipaggiata con il motore V8, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018.

Lexus e Toyota puntano sull’ibrido

Lexus, il brand di lusso di Toyota, presenterà il nuovo UX Hybrid, crossover compatto che si posiziona tra il modello d'ingresso Lexus CT Hybrid e il best seller, il suv compatto Lexus NX Hybrid. Con l'introduzione di questo nuovo modello, lungo 4 metri e mezzo, Lexus propone al pubblico il primo crossover compatto ibrido elettrificato. Anteprima europea al Salone di Parigi per Toyota Rav4 Hybrid, il suv più venduto al mondo con oltre 8,5 milioni di unità immatricolate. Spicca in questa edizione di Rav4 la motorizzazione 2.5 benzina che, assieme ai due motori elettrici, fa parte del sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione, in grado di privilegiare ancora di più rispetto al passato la componente elettrica.

Le proposte delle case francesi

Sono tre le novità in anteprima mondiale che Peugeot porta in scena al prossimo salone di Parigi. Accanto a Nuova 508 SW, la casa del Leone espone le nuove e inedite motorizzazioni plug in Hybrid benzina e la e-Legend Concept, prototipo al 100% elettrico e a guida autonoma. In particolare, i riflettori del salone saranno puntati sulla versione station wagon della nuova 508. Per quanto riguarda Renault grande risalto sarà dato alla concept car di robot-veicolo premium intesa a esplorare le soluzioni di servizi di mobilità. Il Salone sarà anche l'occasione per scoprire dal vivo il nuovo Kadjar.

Bmw lancia la nuova Serie 3 Berlina

Debutta a Parigi la nuova Serie 3 Berlina, che sarà introdotta sul mercato nel marzo del prossimo anno. Sarà prodotta nello storico stabilimento di Monaco di Baviera, ma anche nella fabbrica di Tiexi nello Shenyang gestito dalla joint venture Bmw Brilliance Automotive (BBA) e nel nuovo impianto Bmw di San Luis Potosi in Messico. Tra le novità spiccano il nuovo quadro strumenti, la consolle centrale che si spinge in alto con display e i comandi per aria condizionata riuniti con le bocchette della ventilazione.