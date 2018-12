Fifa 19, ecco il trailer “L’Ora dei campioni”. E in Serie A...

Neanche il tempo di lanciare un appello per “riabilitare” Zlatan Ibrahimovic, che su Fifa 19 scatta l’ora della Champions League, anzi la sua “Ora dei Campioni”. Ea Sports ha pubblicato oggi la versione extended del trailer (GUARDA IL VIDEO) della simulazione calcistica la cui uscita è attesa il 28 settembre. Nelle immagini possiamo apprezzare un’anticipazione delle sfide tra le grandi d’Europa per mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie, la Champions League che da quest’anno torna nella scuderia della serie di Fifa, dopo essere stata ospitata negli ultimi anni dalla concorrenza di Pes. A lottare per il titolo più ambito, oltre ai vari Cr7, Messi e Neymar ci sono anche i fuoriclasse del passato come Ronaldo (il fenomeno di Barcellona, Inter e Real Madrid), Gerrard e l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. E a proposito di campioni del nostro torneo, Ea Sports ha annunciato 10 giocatori per ciascun reparto che si daranno battaglia anche nella versione digitale della Serie A (un’altra novità per quanto riguarda i diritti di Fifa 19). Tra gli attaccanti ci sono Cristiano Ronaldo (che campeggia anche sulla copertina del gioco) della Juventus con un rating di 94, tra i centrocampisti (una collocazione un po’ bizzarra che avrebbe fatto impazzire ogni appassionato di Fantacalcio) svetta il suo compagno di squadra Paulo Dybala con 89 e tra gli esterni il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne con 88. Per quanto riguarda i difensori, il top player è Giorgio Chiellini (89), seguito da Koulibaly (Napoli), Bonucci, Benatia e Alex Sandro (ancora Juventus che monopolizza le prime posizioni tra gli assi della retroguardia), mentre il migliore tra i pali è l’interista Samir Handanovic che precede un’altra coppia bianconera: Szczęsny-Perin. Sotto le Top Ten per ruolo.

Top Ten Attaccanti

10. Luis Alberto

9. Sami Khedira

8. Alejandro Gómez

7. Mario Mandžukić

6. Edin Džeko

5. Mauro Icardi

4. Ciro Immobile

3. Dries Mertens

2. Gonzalo Higuaín

1. Cristiano Ronaldo

Top Ten Esterni

10. Domenico Berardi

9. Hakan Çalhanoğlu

8. Matteo Politano

7. Iago Falqué

6. Stephan El Shaarawy

5. Simone Verdi

4. Diego Perotti

3. Suso

2. José Callejón

1. Lorenzo Insigne

Top Ten Centrocampisti

10. Lucas Biglia

9. Marco Parolo

8. Samu Castillejo

7. Lucas Leiva

6. Daniele De Rossi

5. Juan Cuadrado

4. Blaise Matuidi

3. Douglas Costa

2. Ivan Perišić

1. Paulo Dybala

Top Ten Difensori

10. Raúl Albiol

9. Andrea Barzagli

8. Milan Škriniar

7. Miranda

6. Kostas Manolas

5. Alex Sandro

4. Mehdi Benatia

3. Leonardo Bonucci

2. Kalidou Koulibaly

1. Giorgio Chiellini

Top Ten Portieri

10. Thomas Strakosha

9. Antonio Mirante

8. Stefano Sorrentino

7. Gianluigi Donnarumma

6. Andrea Consigli

5. Salvatore Sirigu

4. Pepe Reina

3. Mattia Perin

2. Wojciech Szczęsny

1. Samir Handanovič