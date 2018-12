5 imperdibili videogiochi in uscita in autunno

Anche se per il calendario l’autunno non è ancora iniziato ufficialmente, la prima settimana di settembre è l’ideale punto di partenza per scrutare quale novità ci riserva il mondo del gaming. Tra i titoli più attesi per la nuova stagione ne abbiamo selezionati cinque, come nella tradizione di questo blog, e i criteri sono la curiosità che suscitano nel suo estensore. Niente da meravigliarsi allora se ci saranno esclusi eccellenti, d’altronde anche nelle liste alla fine predominano i gusti personali.

Spider-Man (7 Settembre)

L’attesa per il gioco, realizzato da Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games e Marvel Games, è quasi finita. I tanti appassionati dell’amichevole ragnetto di quartiere possono iniziare a stropicciarsi gli occhi per un’avventura originale del loro eroe che promette di essere super anche sulle console. Anzi, sulla console, visto che il gioco è stato realizzato per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La modalità è quella single player e, per quello che abbiamo avuto modo di vedere, il risultato è straordinario. Azione, doppiaggio, storia, valgono i fiumi di inchiostro digitale che sono stati versati sul titolo. A proposito, spoiler: domani su Game Show aspettatevi una recensione dettagliata di questo nuovo capitolo della vita di Spidey. (GUARDA IL TRAILER)

Fifa 19 (28 settembre)

Dopo avere incassato a fine agosto l’anticipo dell’eterno rivale Pes 2019, per fine settembre è atteso il contrattacco della simulazione calcistica di Electronic Arts. Diciamo subito che il gioco minaccia di avere una profondità senza eguali: i tanti diritti disponibili (Champions League e Serie A incluse), il gameplay migliorato nei dribbling e difesa del pallone, la modalità Ultimate Team che unisce la passione per le figurine con quella dei videogames e quella de Il viaggio che triplica con Alex Hunter (approdato al Real Madrid) che sarà affiancato da altri due giovani talenti in erba, Danny Williams e, grande novità, la sorellastra Kim Hunter. (GUARDA IL TRAILER)

Assassins Creed Odyssey (5 ottobre)

Anche per il titolo di punta di Ubisoft la novità più gustosa appare la presenza di Kassandra, un personaggio femminile da impersonare in alternativa al protagonista Alexios. La svolta da gioco di ruolo del precedente capitolo Origins risulta accentuata in questo nuovo episodio, che si rinnova anche con elementi fantasy come la terribile Medusa (GUARDA IL GAMEPLAY) e altri avversari mitologici. Sì perché non abbiamo detto che Assassins Creed Odyssey è ambientato nell’antica Grecia e tra i motivi di interesse c’è proprio il piacere di rivivere i poemi epici studiati alle superiori, unito a una resa visiva che ricorda il capolavoro di Frank Miller “300”.

Lego Dc Super-Villains (19 ottobre)

Chi è solito leggere questo blog avrà capito che tra i miei giochi preferiti ci sono i titoli che Tt Games sviluppa per Lego. Malgrado un gameplay già visto e un genere che ormai si riproduce quasi in automatico, il divertimento appare immediato (e assicurato) anche in questo ultimo prodotto basato sulla trasposizione sotto forma di mattoncini colorati dei cattivi di casa Dc (l’editrice di Superman, Batman e tanti altri). I fan dei fumetti avranno così la possibilità di impersonare i vari Joker, Lex Luthor e (cattiva) compagnia in quella che si preannuncia come una vera e propria enciclopedia giocabile. (GUARDA IL TRAILER)

Super Smash Bros. Ultimate (7 dicembre)

Un’encicolpedia come quella approntata da Nintendo per l’ultimo, ma solo in ordine cronologico di uscita, suo picchiaduro. Super Smash Bros. Ultimate può infatti contare sul numero di personaggi maggiore di sempre nella serie, visto che sono stati arruolati tutti quelli che hanno fatto almeno una comparsa nelle sue varie edizioni. Il numero complessivo sale così a 66 e anche gli scenari dei capitoli precedenti sono stati potenziati e il numero di oggetti, Pokemon e assistenti a disposizione dei giocatori aumentati. (GUARDA IL TRAILER)