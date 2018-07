Facebook Messenger non funziona su mobile: disagi anche in Italia

Facebook Messenger non funziona, ma solo su smartphone. Dalle 9 del mattino del 13 luglio, l'applicazione di messaggistica istantanea della società di Menlo Park sta dando numerosi problemi agli utenti.

Problemi dell'applicazione

Secondo i dati e le segnalazioni il blocco sta impedendo di fare il login, di visualizzare i messaggi in arrivo e, in alcuni gravi casi, intere chat sarebbero state cancellate. Il disservizio si sta verificando solo sulla versione mobile dell'applicazione, mentre nella versione desktop Messenger funziona correttamente. Questo fa presupporre che il problema sia stato causato dall'ultimo aggiornamento dell'applicazione.

Facebook in silenzio

Mentre gli utenti continuano a chiedere risposte da Facebook, i vertici dell'azienda rimangono in silenzio su tempi di risoluzioni ed effettive cause. Secondo Down Detector, il sito che mappa le interruzioni delle principali app in tutto il mondo, il problema riguarderebbe Stati Uniti, America centrale ed Europa. L'app appare bloccata anche in Italia, dove il malfunzionamento è stato finora segnalato principalmente a Milano, Venezia, Roma, Napoli e Catania.