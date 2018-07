Il Liverpool presenta la maglia con Pes 2019

Le vie del Signore sono infinite, ma anche quelle del calcio (e del marketing) non scherzano. Liverpool e New Balance hanno svelato in anteprima mondiale la terza divisa da gioco dei Reds con un video di Pes 2019 (GUARDA IL VIDEO). I fan del Mersey Side, nel video possono vedere, ancora prima che scenda in campo su un terreno di gioco reale, la loro squadra indossare la nuova tenuta. Si tratta della prima squadra a utilizzare la grafica di un videogame per un’operazione del genere.

La storia della terza maglia

La maglia è caratterizzata da forti richiami ad alcune stagioni d’oro del club inglese, a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90, quando la squadra spadroneggiava in First division, l’antenata della Premier League, con Rush, Beardsley, Barnes, Houghton e Grobbelaar, giusto per citare qualcuno degli idoli della Kop di allora. La tonalità della maglia è grigia, a girocollo (con un ricordo dei tragici fatti di Hillsborough nel retro), con fregi rossi per lo sponsor tecnico e lo stemma sociale. La divisa del portiere è invece rosa con fregi neri.

Tra l’altro per questa stagione, il Liverpool ha introdotto un nuovo font per i nomi e i numeri dei giocatori sulle maglie che vuole rendere omaggio allo stile che caratterizza la zona dove si trova la casa dei Reds: Anfield Road. Un ulteriore tassello nella campagna marketing 2018/19 del Liverpool il cui slogan è “This Means More”, che si traduce nel calcio come uno stile di vita, lo stadio come la casa e la maglia come la propria identità.

“Non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione indossando questa maglia, è davvero molto bella”, ha detto Manè, una delle stelle del Liverpool di oggi. E chissà quanti fan di Pes insieme a lui.