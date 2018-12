Da Sonic a Detective Pikachu: i videogiochi in arrivo al cinema

Da Pikatchu a Sonic, passando per Minecraft ed un secondo capitolo della saga di Angry Birds. Dopo il ritorno di Lara Croft, tanti altri eroi dei videogame affolleranno i cinema tra 2018 e 2019. Scopriamoli insieme.

Tomb Raider e Rampage

In uscita nelle sale italiane in anteprima giovedì 15 marzo, il reboot di "Tomb Raider" (terzo lungometraggio tratto dalla celebre saga) dice addio ad Angelina Jolie: a incarnare l'eroina del videogioco di fine anni Novanta sarà l'attrice svedese Alicia Vikander. Il film racconterà le origini della celebre avventuriera Lara Croft ricollegandosi all'edizione 2013 del videogame (sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix, mentre il primo era stato prodotto da Core Design ed Eidos Interactive). Sempre nel 2018, il 12 aprile, è atteso al cinema "Rampage – Furia Animale", film diretto da Brad Peyton e basato sull'omonimo videogioco prodotto da Midway Games negli anni Ottanta. Periodo in cui era un vero e proprio cult al livello di "Bubble Bobble" e "OutRun". Più di 30 anni dopo – "Rampage" fu lanciato nel 1986 – il passaggio dallo schermo delle tv (o delle sale giochi) a quello dei cinema, con Dwayne "The Rock" Johnson – reduce dal seguito di "Jumanji" – nei panni dell'addestratore di un enorme gorilla.

I film in uscita nel 2019

Nel 2019 altre sorprese attendono gli amanti delle trasposizioni cinematografiche dei videogames. A maggio, due le uscite in programma negli Stati Uniti: il 10 maggio 2019 "Detective Pikachu" (che non si sa ancora se arriverà in Europa), tratto dall'omonimo gioco sulla mascotte dei Pokémon in uscita a fine marzo per Nintendo 3DS; il 24 maggio sarà invece il turno di "Minecraft: The Movie", coperto ancora dal massimo riserbo. Quel che si sa – scrive "Le Monde" su Pixel, la sua pagina dedicata alle nuove tecnologie – è che sarà diretto da Rob McElhenney, autore e produttore della sitcom "C'è sempre il sole a Philadelphia". A settembre 2019 sarà la volta di "Angry Birds 2". Annunciato già ad agosto 2016, il film sarà il seguito del primo episodio tratto dal celebre gioco per smartphone, una delle app più scaricate al mondo. Alla fine del prossimo anno è poi prevista l'uscita di "Sonic the Hedgehog": la pellicola sul famoso riccio blu della SEGA, un mix tra attori reali e realtà virtuale, sarà diretto da Tim Miller, già regista del primo "Deadpool".

I progetti in cantiere

In lavorazione, ma senza ancora una data di rilascio, "The Witcher", serie tratta dal videogioco action polacco che si ispira all'universo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski e dovrebbe uscire su Netflix. Infine, per i prossimi anni ci sarebbero già diversi progetti in cantiere: tra gli altri, "Duke Nukem" (con l'ex wrestler John Cena come protagonista), "Metal Gear Solid" e "Mega Man" (rispettivamente scritti dagli sceneggiatori di "Jurassic World" e "Paranormal Activity") e il film di animazione "Super Mario" annunciato il mese scorso da Nintendo.