Le fake news su Twitter corrono 6 volte più veloci delle notizie vere

Le bugie avranno pure le gambe corte, ma sanno correre benissimo: su Twitter le fake news si diffondono sei volte più rapidamente rispetto alle notizie vere e hanno il 70% in più di probabilità di essere ritwittate. Lo indica la ricerca condotta su 126.000 contenuti condivisi oltre 4,5 milioni di volte da 3 milioni di persone. Il dato, pubblicato su Science, emerge dalla ricerca condotta dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Soroush Vosoughi. È il più ampio studio sulla diffusione delle notizie false online mai fatto ed è stato condotto con la collaborazione di Twitter, che ha concesso il pieno accesso ai suoi archivi storici ai ricercatori che hanno indagato su tutte le fake news twittate dal 2006 al 2017.

Lo studio

"Abbiamo scoperto che le falsità si diffondono molto di più e più velocemente della verità", ha rilevato uno degli autori, Sinan Aral. Le bufale più veloci riguardano la politica, e battono quelle su terrorismo, disastri naturali, finanza e scienza. È emerso che in media le notizie false impiegano sei volte meno tempo per raggiungere 1.500 persone, rispetto al tempo impiegato dalle notizie vere per raggiungere lo stesso numero di persone. A rendere le bufale così popolari sono soprattutto le persone, più che i sotfware automatici (bot) a questo scopo: questo accade perché le persone sono più propense a ritwittare informazioni considerate nuove e le fake news sono confezionate in modo da apparire come notizie più fresche. Sui social network, ha detto Aral, le persone possono ottenere maggiore attenzione se sono le prime a pubblicare informazioni precedentemente sconosciute. Inoltre, ha aggiunto, "le persone che condividono notizie nuove sono viste come più informate".