Leonardo, primo volo senza pilota per l'elicottero SW-4 Solo

L'elicottero a controllo remoto "SW-4 Solo" di Leonardo ha compiuto il suo primo volo senza pilota, decollando dall'aeroporto di Taranto-Grottaglie. Lo ha annunciato in un comunicato l'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. L'elicottero, spiega il gruppo, è rimasto in volo per 45 minuti "soddisfacendo le attese e mostrando eccellenti doti di controllabilità dei sistemi e di manovrabilità".

Simulata un'operazione di sorveglianza

Il modello "Solo", derivato dell'elicottero "SW-4", è prodotto nello stabilimento di Leonardo in Polonia ed è dotato di avanzati sistemi e sensori, che lo rendono "unico nel suo genere perché progettato per operare con o senza pilota a bordo". I test effettuati hanno compreso, si legge nella nota, accensione e spegnimento dei motori da remoto, decollo e atterraggio automatico, volo stazionario e traslato verso e dalla zona di operazioni. Nell'esercitazione l'SW-4 Solo ha raggiunto una quota di circa 450 metri e una velocità di circa 110 km/h per simulare una missione di sorveglianza. L'avvio delle campagne sperimentali, fa sapere Leonardo, ha l'obiettivo di "verificare le caratteristiche di condotta del velivolo e validarne le procedure di volo, sia in condizioni normali sia di emergenza".



"Leadership in Europa"

Secondo Alessandro Profumo, l'amministratore delegato di Leonardo, "questo risultato fornisce un'ulteriore prova della leadership di Leonardo in Europa in un settore sempre più importante". A fronte di questi risultati, Profumo ha annunciato che il gruppo continuerà "ad investire con sempre maggior impegno nell'innovazione e nell'espansione della nostra presenza in questo campo".