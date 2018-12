L'ultima idea di Elon Musk: in vendita 20mila lanciafiamme

Una provocazione, una sfida impossibile o forse un'altra idea geniale. Elon Musk, il padre di Tesla e Space X, ha messo in vendita dei lanciafiamme. Assurdo? Forse, però funziona visto che nelle ultime 24 ore ha ricevuto oltre 7mila pre-ordini. Costo? 500 dollari (spedizione esclusa). Cioè 3,5 milioni di dollari già nelle tasche di Musk.

L'ultima idea di Elon Musk

Del lanciafiamme si sa davvero poco: come funziona? È reale oppure è uno scherzo? È nato come una provocazione ma è finito in vendita online. Qualcuno dubita che sia vero, anche perché, dopo la prenotazione di questi giorni, dovrebbe essere disponibile in primavera. Più o meno nei giorni del pesce d'aprile. Intanto il sito dedicato alla vendita chiede i dati degli acquirenti e anche l'inserimento del numero di carta di credito. E su Instagram è comparso un video in cui Musk prova il prodotto. Esteticamente è identico a quello in vendita, ma non sembra essere un'arma più pericolosa di un costoso giocattolo. "Voglio essere chiaro – scrive nel post l'imprenditore – il lanciafiamme è un'idea terribile. Non compratelo assolutamente, a meno che non piaccia divertirvi".

La promozione di The Boring Company

Su Twitter Musk aggiorna il conto dei lanciafiamme venduti. In nove ore sono passati da 4 a 7mila: più di cinque al minuto. In attesa di saperne di più, c'è una certezza: si tratta di una manovra di marketing per promuovere l'ultima creatura dell'imprenditore. Il gadget è infatti marchiato The Boring Company. Si tratta di un sistema anti-traffico, una rete di gallerie sotterranee dove far viaggiare, su slitte ad altissima velocità, auto elettriche. La tecnologia è in fase di sviluppo e la sua applicazione pratica richiederà anni. Nel frattempo, il fondatore di Space X si sta portando avanti, trasformando l'idea in un marchio: prima del lanciafiamme, ha già venduto 50mila cappellini siglati sempre The Boring Company.

Da Tesla al lanciafiamme

Un lanciafiamme, di cui non non si sa nulla, a 500 dollari che va a ruba: è la conferma che Musk riesce a far soldi praticamente con qualsiasi cosa, sfruttando le enormi attese che gravitano attorno al suo nome e alle sue idee. Su Twitter qualcuno ironizza, dicendo che Musk è già riuscito a vendere più lanciafiamme che Tesla, e affermando che anche le sue auto elettriche si basano sullo stesso sistema: i clienti vengono attirati nella fase di pre-ordine, cavalcando poi le aspettative in attesa che l'idea si trasformi in prodotto, magari con qualche ritardo.