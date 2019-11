Dopo gli esordi nelle giovanili del Coronel Aguirre, all'età di 15 anni, Lavezzi sbarca per la prima volta in Italia per sostenere un provino con la Fermana dove viene scartato. Al ritorno in Argentina entra però a far parte delle giovanili del Boca Juniors. L'esperienza con la maglia delle xeneizes si rivela difficoltosa e lo spinge, in un primo momento, ad abbandonare la carriera da giocatore per seguire il fratello elettricista