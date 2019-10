L'Inter si affida alla coppia d’attacco Lautaro-Lukaku, ormai collaudata, nel classico 3-5-2 in cui Godin torna titolare in difesa insieme a De Vrij e Skriniar, mentre Gagliardini completa la mediana formata da Barella e Brozovic con Candreva e Asamoah sugli esterni. Nemmeno in panchina Vecino, già out nell'allenamento della vigilia, così come Ranocchia. Tra i tedeschi, il tecnico Favre vira sul 4-4-2 lasciando Gotze in panchina: in attacco la coppia Sancho-Brandt. In porta Bürki, in dubbio fino all'ultimo