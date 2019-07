Il Mondiale 2006 è un'epopea indimenticabile per la Nazionale italiana. Che però non arriva in Germania tra i favori del pronostico. La situazione dell'intero movimento è disastrosa dopo lo scoppio dello scandalo "Calciopoli", un sistema per alterare il regolare svolgimento delle partite del campionato. Sono in molti a chiedere la destituzione dell’allenatore Marcello Lippi, il cui figlio Davide è coinvolto nelle indagini, ma il commissario straordinario della Figc Guido Rossi lo conferma