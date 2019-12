Nel frattempo, invece, il rapporto con la Nazionale non decolla, anzi. L'11 novembre del 2017 l'Italia manca clamorosamente la qualificazione al Mondiale 2018 eliminata ai play off dalla Svezia. Dopo la sconfitta per 1 a 0 all'andata, nella gara di ritorno a San Siro fa molto discutere la scelta dell'allora Ct Gian Piero Ventura di tenere in panchina per tutta la partita proprio Lorenzo Insigne. L'Italia non andrà oltre lo 0-0 e mancherà la qualificazione ai mondiali per la prima volta dopo 59 anni