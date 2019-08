Inter: prima di Lukaku, storia della numero 9 tra predecessori illustri e atipici. FOTO

Il 'Fenomeno' è stato acquistato dall'Inter nel 1997/98 dal Barcellona. Nella stessa stagione vinse il Pallone d'oro (uno dei due giocatori insieme a Lothar Matthaus a ricevere il premio in nerazzurro). Giocò a Milano 5 anni in cui tra infortuni, delusioni e la vittoria di una Coppa Uefa, si consacrò come uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Lasciò l'Inter per il Real Madrid con lo score di 59 reti in 99 partite