Durante la guerra, Bartali si adoperò in favore dei rifugiati ebrei come membro di un’organizzazione clandestina. Era lui a portare in bici documenti e fototessere nascosti nel telaio. Fu anche ricercato dalla polizia e rimase nascosto a Città di Castello per 5 mesi. Nel 2006 il presidente della Repubblica Ciampi gli conferì la medaglia d'oro al merito civile per aver salvato “circa 800 cittadini ebrei”