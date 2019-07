La partita contro l'Inghilterra, oltre che per la rete segnata di mano, è passata alla storia anche per quello che è stato ribattezzato il "Gol del secolo": una corsa di 60 metri in dieci secondi, durante la quale Maradona si lascia alle spalle cinque giocatori inglesi più il portiere Shilton prima di depositare la palla in rete e realizzare il gol del 2-0. La partita finirà 2-1 per l'Argentina