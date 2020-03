Alessandro Del Piero, 25 anni fa il debutto in Nazionale

È l'inizio di una grande avventura che si concluderà circa tredici anni dopo, con 91 presenze, 27 gol, un titolo di vice campione europeo e uno da campione del mondo. L'approdo in nazionale è un sogno che accomuna tutti gli atleti, il primo grande traguardo da cui partire per diventare protagonisti, un sogno che Alessandro Del Piero è riuscito a realizzare a 20 anni. Soltanto un anno e mezzo dopo il suo debutto in serie A, datato 12 settembre 1993.

Fuori Baggio infortunato, dentro il giovane Del Piero

La convocazione in Nazionale è il frutto della buona stagione che Del Piero disputa con la maglia della Juventus. La stagione 1994/95 è infatti quella che più di tutte lo porta alla ribalta. Merito anche dello sfortunato infortunio al ginocchio destro che mette KO, Roberto Baggio, compagno di squadra nella Vecchia Signora. L'assenza del Divin Codino offre al giovane fantasista di Saccon una maglia da titolare, un'occasione che Del Piero non spreca. Di lì a poco, inevitabili, le attenzioni del commissario tecnico Arrigo Sacchi: la prima convocazione arriva quando in ballo c'è la qualificazione agli Europei di Inghilterra del 1996. L'Italia è nel gruppo 4 ed è reduce dalla sconfitta contro la Croazia. In vista della delicata sfida contro l'Estonia, il commissario tecnico opta per un cambiamento piuttosto profondo, facendo esordire tre giocatori dal primo minuto. Tutti e tre in arrivo dalla Juventus: Angelo Peruzzi in porta, Fabrizio Ravanelli e Alessandro Del Piero in attacco. La scelta si rivela azzeccata: gli azzurri vincono 4-1. Del Piero non segna, ma si mette a disposizione della squadra, fino a quando non viene richiamato in panchina al 69esimo minuto dell'incontro.

Le emozioni del debutto

Nel suo libro "Detto tra noi", edito Mondadori nel 2017, Del Piero ha raccontato le difficoltà di quell'esordio. Il carico intenso di emozioni, le aspettative, sue e di chi aveva riposto fiducia sulle sue capacità, ma anche la felicità provata nel giocare al fianco di tanti campioni e sotto la guida di un mito come Arrigo Sacchi. Per il primo gol in azzurro dovrà aspettare solo qualche mese, novembre, e la partita contro la Lituania: sua la prima marcatura nella vittoria per 4 a 0 . Da lì in poi un cavalcata che lo ha portato all'argento Europeo del 2000 e al titolo mondiale di Berlino 2006. In totale: 91 presenze e 27 reti, un bottino che lo rende il quarto marcatore di sempre con la maglia della Nazionale, a pari merito proprio con Roberto Baggio.