La stagione 1994/95 parte in salita ma a dicembre, ha già due vittorie in tasca: gli slalom di Tignes e Sestriere. Nel gigante in Val d’Isere, ottavo dopo la prima manche, rinuncia alla seconda e preferisce partire direttamente per Lech. Una scelta indovinata: qui vince i due slalom. A distanza di un solo giorno va in Alta Badia, dove raccoglie un'altra vittoria nello slalom gigante