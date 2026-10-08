Il mondo dello sport ma soprattutto quello della pallavolo italiano è in lutto per la morte, avvenuta mercoledì 7 ottobre, di Stefania Corna, ex pallavolista bergamasca che all'età di 35 anni è stata stroncata da una grave malattia contro cui combatteva da diverso tempo. Nata a Bergamo, viveva a Boltiere e nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia rossoblù dell'allora Foppapedretti, vincendo la Coppa Italia nel 2008. Aveva esordito in nazionale nel 2011, dopo aver vinto tre europei a livello giovanile. Proprio a Boltriere è previsto l'ultimo saluto all'ex pallavolista: il funerale è in programma venerdì 9 ottobre, alle ore 10.

La carriera sportiva e la scelta di diventare insegnante

Nel 2006 e nel 2008, come ricorda anche Sky Sport, Corna era diventata campionessa d'Europa con l'Italia juniores arrivando in seguito anche alla Nazionale maggiore. Era proprio il 2011, nel corso del Montreux Volley Masters. A livello di club, tra gli altri, aveva militato anche tra le fila di Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci prima di ritirarsi nel 2017 a Cutrofiano. Sposata con il pallavolista Alejandro Rizo Gonzalez, dopo aver abbandonato definitivamente la pallavolo, era diventata un'insegnante di inglese.

Il ricordo

Dopo lo sport, infatti, Stefania Corna si è dedicata interamente al mondo della scuola. "Il suo obiettivo, in campo e in cattedra, era quello di lasciare il segno. La sua determinazione positiva, da vera atleta, era stata uno degli aspetti che più mi ha colpito tre anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione. Da allora si è inventata un nuovo metodo per appassionare i bambini delle primarie alla lingua inglese, seguendolo con cura sino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso". Lo ha detto al Corriere della Sera Ilaria Longobardi, coordinatrice di una scuola primaria di Calcinate (Bergamo).