Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nasce il Centro federale di fondo e skiroll a Prato Gentile

Sport

Si tratta dell’unico centro federale del centro-sud Italia, il più a sud del Paese. La soddisfazione del sindaco: "Questo traguardo ci ripaga di tutti gli sforzi profusi in questi anni"

ascolta articolo

È stato ufficializzato il riconoscimento di Prato Gentile, nel comune di Capracotta, in Molise, come Centro Federale per lo Sci di Fondo e Skiroll. Si tratta dell’unico centro federale del centro-sud Italia, il più a sud del Paese. Alla conferenza stampa, che si è svolta nella giornata di martedì 18 novembre, hanno partecipato il Presidente della FISI, Flavio Roda, e il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, oltre al sindaco di Capracotta Candido Paglione.

“Oggi è una bella giornata – ha commentato il primo cittadino di Capracotta Candido Paglione – una giornata importante per la nostra comunità e il futuro di Capracotta. Questo traguardo ci ripaga di tutti gli sforzi profusi in questi anni. La presenza del presidente della Fisi e del presidente della Regione sono la testimonianza di quanto sia importante questo impianto”.

Sport: Ultime notizie

Nasce il Centro federale di fondo e skiroll a Prato Gentile

Sport

Si tratta dell’unico centro federale del centro-sud Italia, il più a sud del Paese. La...

Ora è ufficiale, Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis 2025: "Mi dispiace"

Sport

Il numero uno al mondo (uscito sconfitto domenica dal match contro Sinner a Torino per le Atp...

Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie

Sport

Malgrado il pesante ko nell'ultimo match del girone con la Norvegia, la Nazionale di Gattuso ha...

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: come funzionano

Sport

Il 24 giugno del 2014 rimane ancora oggi il giorno in cui la Nazionale maschile ha giocato...

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-4. Azzurri ai playoff

Sport

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso cadono ancora contro la Norvegia, nell’ultima partita del girone...

Sport: I più letti