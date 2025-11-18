Nasce il Centro federale di fondo e skiroll a Prato Gentile

È stato ufficializzato il riconoscimento di Prato Gentile, nel comune di Capracotta, in Molise, come Centro Federale per lo Sci di Fondo e Skiroll. Si tratta dell’unico centro federale del centro-sud Italia, il più a sud del Paese. Alla conferenza stampa, che si è svolta nella giornata di martedì 18 novembre, hanno partecipato il Presidente della FISI, Flavio Roda, e il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, oltre al sindaco di Capracotta Candido Paglione.

“Oggi è una bella giornata – ha commentato il primo cittadino di Capracotta Candido Paglione – una giornata importante per la nostra comunità e il futuro di Capracotta. Questo traguardo ci ripaga di tutti gli sforzi profusi in questi anni. La presenza del presidente della Fisi e del presidente della Regione sono la testimonianza di quanto sia importante questo impianto”.