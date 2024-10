Sindaco Corbetta: Morata vivrà da noi. Lui: privacy violata, vado via

Curiosa e spiacevole disavventura per il centravanti del Milan Alvaro Morata, ancora alle prese col trasloco dopo il suo ritorno in Italia. Nella giornata di ieri Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, un Comune dell'hinterland milanese, ha pubblicato sul suo profilo di TikTok un video in cui annunciava di fatto “l’acquisto” dell’attaccante rossonero, dicendo che Morata aveva preso casa a Corbetta e si stava per trasferire lì. Ballarini ha anche pubblicato su Instagram un fotomontaggio di Morata con la maglietta numero 7 del Milan, con su scritto Corbetta al posto del nome dello spagnolo.