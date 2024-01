Australian Open, stanotte semifinale Sinner-Djokovic: dove vederla

Ci siamo, stanotte (o meglio domattina) alle 4:30 Sinner sfiderà il numero uno del mondo Novak Djokovic per provare ad accedere alla finale degli Australian Open, che sarebbe la sua prima di un torneo Slam in carriera. La semifinale sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky) venerdì alle 4.30 di mattina ora italiana (le 14.30 in Australia) sulla Rod Laver Arena. Djokovic ha una striscia aperta di 33 vittorie di fila a Melbourne, e cerca di conquistare il 25esimo Slam.



Il percorso dell'azzurro

Sinner è arrivato in semifinale senza perdere nemmeno un set: ha debuttato battendo l’olandese Botic Van de Zandschulp, mentre al secondo turno ha superato un altro olandese, Jesper De Jong. Invece, al terzo ha eliminato l’argentino Sebastian Baez e negli ottavi il russo Karen Khachanov. Ai quarti è stata la volta di Rublev, battuto 6-4, 7-6, 6-3