Juventus, attesa per la decisione del Collegio di garanzia del Coni

Il collegio è ancora riunito in camera di consiglio, la decisione sul caso plusvalenze è attesa oggi. Intanto ieri colpo di scena nell’udienza: il procuratore dello sport, Taucer, ha ammesso carenze nella sentenza che ha penalizzato la società bianconera togliendole 15 punti nel campionato in corso e ha chiesto un rinvio per un nuovo giudizio della Corte federale. La Juve chiede invece l'annullamento senza rinvio: “La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori”

La camera di consiglio del Collegio di garanzia del Coni si aggiorna di nuovo oggi per decidere sul ricorso della Juventus , che chiede di annullare il -15 in classifica, inflitto dalla corte d'appello Figc a gennaio per il caso plusvalenze. Ieri, intanto, si è assistito ad un inatteso assist arrivato dall'accusa, rappresentata dal procuratore generale dello sport, e non dalla procura della Figc: "La sentenza del -15 è carente nelle motivazioni della penalità", ha detto Ugo Taucer, giudicando opportuno perciò rimandare il procedimento alla Figc per un nuovo processo. Il collegio, dopo oltre tre ore di dibattimento al Salone d'Onore del Coni, ha deciso di aggiornarsi alla giornata di oggi.

Cosa sta succedendo

Per il dispositivo il collegio ha a disposizione cinque giorni ma "cercheremo di fare il prima possibile", aveva detto in chiusura di udienza la presidente Gabriella Sandulli. Dopo il punto incassato dalla giustizia sportiva della federcalcio, che ieri mattina aveva accolto il ricorso contro la chiusura della curva per cori razzisti in Coppa Italia e aveva riaperto il settore dello Stadium ai tifosi bianconeri in vista della sfida al Napoli, un altro più importante successo parziale è arrivato dall'aula del Collegio. Se infatti la Juventus ha chiesto l'annullamento senza rinvio di una "sentenza piena di errori", la breve replica di Taucer ha fornito l'indicazione di un rinvio ad un nuovo procedimento Figc che nel frattempo annullerebbe comunque il -15. Che il Collegio segua l'indicazione è tutto da capire, ma intanto la prospettiva sembrerebbe favorevole ai bianconeri.

Cosa dice la Juve

"La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio, anche perché la Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22", ha detto ieri l'avvocato bianconero, Maurizio Bellacosa. Secondo la Juve, infatti, nelle 14mila pagine arrivate dagli atti di Torino "non c'era nulla che potesse sovvertire il proscioglimento di maggio". La difesa bianconera si è soffermata poi anche sull'accusa della Corte federale d'appello di "sistema fraudolento" messo in piedi dalla società bianconera con il sistema delle plusvalenze fittizie. "Ma nessuno lo aveva mai contestato nel deferimento - ha spiegato Bellacosa - Si parla di alterazione del risultato sportivo, ma le plusvalenze non fanno guadagnare un vantaggio sul campo". Viene citata poi l'operazione Arthur-Pjanic sulla quale ha specificato come la valutazione iniziale della procura federale fosse "di un'operazione corretta non essendo inserita nel deferimento", salvo poi la corte "inserirla otto volte nelle motivazioni della sentenza perché emersa dalle intercettazioni". Sulle famose carte Covisoc, invece, è intervenuto Nicola Apa, legale di Fabio Paratici, a sottolineare come "la mancata ostensione della nota da parte della Figc sia risultata illegittima".