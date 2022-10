7/10 ©LaPresse

Sono 16 in tutto gli indagati, compresi Agnelli, Nedved e Paratici questi ultimi per tutti e quattro i reati di cui sopra. L’ad Arrivabene, che era nel cda della Juve già prima della carica attuale, per il reato di falso in bilancio relativo agli anni 2019, 2020 e 2021 , manipolazione del mercato e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza, ma per l’anno 2021. Gli inquirenti avevano chiesto al giudice per le indagini preliminari gli arresti domiciliari per Agnelli, ma è stata respinta