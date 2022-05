Gilles Villeneuve, la storia del pilota Ferrari morto 40 anni fa. FOTO

12/14 ©Getty

A pochi giri dal traguardo le Ferrari sono davanti a tutti, senza più competizione per gli altri. Dai box della scuderia il cartello “Slow” chiede ai piloti di rallentare. Villeneuve, in testa, interpreta il segnale come un invito a congelare la gara. Non così Pironi, che finirà per tagliare il traguardo per primo. Vani i tentativi di mediazione di Enzo Ferrari. Il canadese decide che a fine anno se ne andrà, progettando - raccontò la moglie Joanna - di costruire in futuro una sua macchina