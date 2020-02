Quando si tratta di Kobe Bryant le emozioni non mancano mai. E sono state grandi quelle che Rieti ha voluto regalare a tutti gli spettatori della sfida contro scafati presenti al PalaSojourner, il palazzetto che negli anni ottanta è stato teatro dei colpi di classe di papà Joe. Una cerimonia commuovente per ricordare la leggenda del basket scomparso il 26 gennaio in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gigi (CHI ERA) e ad altre 7 persone.

Una maglia verso il cielo

La maglia numero 24, indossata da Black Mamba in gran parte della sua carriera, è stata sollevata al centro del parquet mentre tra gli applausi del pubblico venivano ricordate le sue straordinarie imprese. Tifoserie opposte unite in un unico colore, il gialloviola presente in ogni angolo del palazzetto. Sugli spalti uno striscione per dire grazie: "Hai iniziato a giocare qui e da adulto ci hai fatto sognare. I nostri colori sono con te nel cielo".