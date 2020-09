Open Italia, Berrettini ko ai quarti: in semifinale va Casper Ruud

Il tennista romano battuto in tre set dal norvegese. "Sono dispiaciuto ma fiero di me"

Delusione per il tennis italiano agli Open Italia. Matteo Berrettini non è riuscito a diventare il primo italiano dopo Filippo Volandri (2007) a raggiungere le semifinali al Foro Italico. Nei quarti degli Internazionali Bnl d'Italia il tennista romano è stato infatti battuto dal norvegese Casper Ruud in tre set: 6-4, 3-6, 6-7 ( IL RACCONTO DEL MATCH ).

Il tennista romano: "Volevo arrivare in semifinale ma sono fiero di me"

“Un po' di amarezza c'è. Non sono soddisfatto, ho perso e volevo arrivare in semifinale, ma sono fiero di me", ha detto Matteo Berrettini nella conferenza stampa dopo al sua eliminazione. "Venivo dal cemento - prosegue l'azzurro - e non avevo giocato mai sulla terra. Ho giocato tre partite a livelli alti, ho dimostrato di sapermi adattare in breve tempo. Venire qui da top ten è diverso rispetto a venirci con una wild card. È stato un anno difficilissimo, tra infortuni e poche partite. Oggi sono stato molto bravo a reagire e alla fine stavo bene in campo, l'unica cosa è che andata male e di questo mi dispiace ovviamente".