È morto questa mattina, a Treviso, Ezio Vendrame, ex calciatore di Vicenza, Napoli, Padova e Udinese. Aveva 72 anni. Era stato anche allenatore di Pordenone e Venezia. Genio e sregolatezza, Vendrame era considerato il George Best italiano. La sua scomparsa non sarebbe legata al coronavirus. A darne notizia è anche il Pordenone calcio, che sul proprio sito ha pubblicato un ricordo di Vendrame definendolo "talento raro, personaggio a tutto tondo".

La carriera

Vendrame aveva esordito in serie A nell'estate 1971 con il Lanerossi Vicenza dove per tre anni era diventato l'idolo assoluto. Dopo una breve parentesi al Napoli di Luis Vinicio, che lo ha sempre lasciato ai margini del suo progetto, approdò al Padova in serie C, dove rimase due stagioni, collezionando 57 presenze. Nella stagione 1978-79 contribuì anche alla promozione del Pordenone in serie C2. Decine sono gli episodi, alcuni tragicomici, che contraddistinguono la sua carriera di calciatore. Quella di allenatore si interruppe, invece, dopo molti successi, di fronte all'invadenza dei genitori dei baby calciatori: "Allenerei solo una squadra di orfani", fu il suo famoso commiato alla panchina.