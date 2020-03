Coronavirus, Barcellona: giocatori accettano taglio stipendi del 70%

Lionel Messi e i compagni di squadra del Barcellona accetteranno la decurtazione dei salari proposti dal club blaugrana. Nonostante le polemiche scatenate dall'opposizione iniziale alla richiesta della società, il fuoriclasse argentino ha chiarito la sua posizione in un lungo post su Instagram (LA SITUAZIONE IN SPAGNA).

"La nostra volontà è sempre stata questa"

"Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi, - spiega il fuoriclasse del Barcellona - perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e abbiamo sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluse le molte volte in cui lo abbiamo fatto di nostra iniziativa".

Un aiuto ai dipendenti

Il capitano, in rappresentanza dei calciatori del Barcellona, ha raggiunto un accordo con il presidente del club, Josep Maria Bartomeu. In base a questo, rinunceranno al 70 per cento del proprio ingaggio per i prossimi tre mesi. La notizia è stata confermata dalla FC Barcelona con un comunicato stampa. Inoltre, Messi ha precisato che i giocatori daranno un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100 per cento del loro stipendio fino alla fine dell'emergenza. Nei giorni scorsi il calciatore argentino aveva donato un milione di euro all'Hospital Clinic di Barcellona.