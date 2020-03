Costretti a stare in casa per l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE), anche due sportivi come Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno dovuto inventarsi un passatempo. E nel loro caso non poteva che trattarsi di una improvvisata partita di tennis. Fabio, numero 11 al mondo nel ranking maschile, e Flavia, ritirata dall’agonismo nel 2015, ma vincitrice di un Us Open ed ex numero 6 del mondo, hanno preso le racchette e in giardino si sono messi a fare due scambi. Come rete hanno usato uno stendi-biancheria. Il video è stato poi pubblicato sui social con il messaggio “Getting creative” e gli hashtag #tennislife, #stayathome, #iorestoacasa e #distantimauniti (LA MAPPA DEI CONTAGI IN ITALIA). Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie LIVE