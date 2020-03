Coronavirus, Mertens ai medici di Napoli: "Grazie per quello che fate"

“Fate un grande lavoro”. Così l’attaccante del Napoli Dries Mertens in un videomessaggio ha ringraziato i medici in prima linea a Napoli per l’emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI). A pubblicare il filmato è il sito Tuttonapoli.net.

"Volevo dirvi grazie"

”Ho visto - dice Mertens - tutti i video che stanno facendo su di voi, mentre state aiutando tutti. So che è un periodo difficile per voi, fate un grande lavoro, grazie per quello che state facendo. Non potete neanche stare vicini alle vostre famiglie, volevo dirvi grazie".

Mertens e il video in terrazza

Mertens in questi giorni è a casa sua a Napoli e si allena sulla terrazza sul mare. Nella giornata di domenica 15 marzo, il belga aveva postato un video su Instagram in cui si allenava in terrazza sollevando una magnum di vino, scrivendo "un pochino di vino è la soluzione a molti problemi".