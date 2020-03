Sassuolo-Brescia 3-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un grande Ciccio Caputo, autore di una doppietta, è il protagonista di Sassuolo-Brescia, recupero della 26^ giornata di serie A. Netto 3-0 della squadra di Roberto De Zerbi, in gol anche Boga con una classica azione delle sue.

Dopo le prime fasi di studio, la partita offre la prima occasione da gol al decimo minuto. Djuricic approfitta un'uscita errata della difesa del Brescia ma colpisce debolmente, replica immediata degli ospiti con Bisoli ma Consigli fa buona guardia. De Zerbi deve rinunciare a Berardi per infortunio e i padroni di casa abbassano il baricentro. Il Brescia prova ad approfittarne e tra il 35' e il 40' costruisce tre clamorose occasioni da gol. Consigli è decisivo prima su un destro da fuori area di Balotelli, poi su Zmrhal che da pochi passi di testa trova i riflessi del portiere. Sulla respinta Aye ci riprova ma trova il muro di Rogerio. Nel periodo migliore per il Brescia, arriva il gol del Sassuolo: respinta corta di Chancellor, il nuovo entrato Defrel controlla e serve Caputo che non sbaglia da due passi. L'attaccante esulta mostrando un bel messaggio agli italiani: "Andrà tutto bene. State a casa".

Monologo Sassuolo: Caputo e Boga chiudono i conti

Nella ripresa il Sassuolo spinge per chiudere la partita. Al 49' Ferrari colpisce una clamorosa traversa con un colpo di testa in piena area senza neanche staccare. Al 61' è ancora Ciccio Caputo a trovare il gol del raddoppio: potente sinistro al volo dell'attaccante e doppietta personale per lui. Il Brescia sparisce dal campo ed è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa e a sfiorare il tris. Boga si libera bene in area con una serie di cambi di direzione e colpisce il palo con una conclusione potente di sinistro. L'esterno offensivo si riscatta al 75' e fissa il risultato sul 3-0 con un'azione delle sue: serie di dribbling dalla sinistra, ingresso in area e conclusione di destro sul secondo palo. Boga è scatenato nell'ultimo quarto d'ora e ci prova ancora due volte. Nella prima occasione viene fermato dal fuorigioco, poi ci pensa Joronen ad evitare il 4-0.

Il tabellino di Sassuolo-Brescia

Sassuolo-Brescia 3-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (54' Muldur), Romagna (72' Marlon), G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi (32' Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli (66' Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé (57' Torregrossa); Balotelli (76' Donnarumma). All. Diego Lopez

Marcatori: 45' e 61' Caputo, 75' Boga

Ammoniti: Bisoli (B), Romagna (S), Rogerio (S), Locatelli (S), Balotelli (B), Sabelli (B)