La sfida tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena si conclude senza reti (TUTTI I GOL DELLA SERIE A). Nel primo tempo occasioni per entrambe le squadre. Padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Okaka, mentre la Fiorentina ha sfiorato il vantaggio con Milenkovic. Viola pericolosi anche nel finale.

Primo tempo: un'occasione per parte

Gotti non rischia Lasagna dal primo minuto, che in settimana si è allenato a parte per problemi fisici poi rientrati. A centrocampo Jajalo preferito a Fofana. In difesa confermato Becao. Iachini invece affida le redini del centrocampo a Badelj. La prima occasione al 9’ è per la Fiorentina, con un pericoloso tiro deviato di Lirola. Al 15’ risponde l’Udinese: gran sinistro di Mandragora, di poco fuori. Al 30’ i padroni di casa vanno molto vicini al vantaggio, con un colpo di testa di Okaka, che termina poco sopra la traversa. Gli ospiti rispondono al 40’: una gran botta al volo di Milenkovic si stampa sul palo alla destra di Musso.

Secondo tempo: Fiorentina pericolosa

Al 62' della ripresa entra Lasagna ed esce Nestorovski. Fiorentina pericolosa all'81' quando Badelj prova a servire Vlahovic in mezzo all'area. Sul finale un'altra occasione per i toscani, ma Musso salva i suoi sulla conclusione di Chiesa al 92'. Si tratta del quarto pareggio consecutivo per i friulani, terzo risultato utile consecutivo - invece - per i viola.

Il tabellino:

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo (70' Fofana), Sema (82' Zeegelaar); De Paul; Okaka, Nestorovski (62' Lasagna). All. Gotti



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj (88' Pulgar), Duncan, Castrovilli, Igor (71' Cutrone); Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Ammoniti: Nestorovski (U), Sema (U)