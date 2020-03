L’Italia passa alle fasi finali di Coppa Davis, aggiudicandosi per 3-0 la sfida a porte chiuse con la Corea del Sud a Cagliari, e ottenendo così il pass per le finals del torneo tennistico, che si disputeranno in novembre a Madrid. Il doppio composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli ha battuto la coppia della Corea del Sud Nam-Son per 6-3, 6-1.

L’esperienza di Fognini e Bolelli

Il capitano dell'ItalDavis Corrado Barazzutti è andato sul sicuro, schierando la coppia Fognini-Bolelli per chiudere la pratica Corea al terzo match. E il doppio azzurro non ha deluso, conquistando il punto che vale il passaggio alle finali di Madrid in meno di un'ora. Primo set per 6-3 chiuso in 32', secondo set in discesa vinto in appena 24' per 6-1, nonostante un piccolo problema al fianco per Fognini, che al termine del primo set si è fatto massaggiare dal medico.

Match a porte chiuse

Anche oggi spalti deserti per la decisione del governo di far disputare tutti gli eventi sportivi nazionali a porte chiuse a causa dell’epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), e clima surreale con i due team da una parte e i giornalisti nella tribuna opposta, tutti comunque seduti a debita distanza l'uno dall'altro. A risultato acquisito, ora si dovrebbe disputare solo un altro singolo.